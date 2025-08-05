«Мы расплачиваемся за это». Тренер «Сочи» назвал причины неудачного старта команды в РПЛ

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения в матче третьего тура РПЛ со «Рубином» (1:2) высказался о неудачном старте команды в лиге.

«Мы поздно начали работу на трансферном рынке. Не все футболисты успели присоединиться, а те, кто пришёл, ещё только начинают набирать форму. Кроме того, у нас была очень короткая предсезонка, и сейчас мы расплачиваемся за это. Пока ещё не находимся в оптимальном состоянии, если сравнивать с большинством команд лиги», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

В трёх стартовых турах чемпионата России «Сочи» допустил три поражения. В следующем туре «Сочи» сыграет с «Динамо».