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«Мы расплачиваемся за это». Тренер «Сочи» назвал причины неудачного старта команды в РПЛ

«Мы расплачиваемся за это». Тренер «Сочи» назвал причины неудачного старта команды в РПЛ
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Главный тренер «Сочи» Роберт Морено после поражения в матче третьего тура РПЛ со «Рубином» (1:2) высказался о неудачном старте команды в лиге.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'     2:0 Даку – 78'     2:1 Грицаенко – 86'    

«Мы поздно начали работу на трансферном рынке. Не все футболисты успели присоединиться, а те, кто пришёл, ещё только начинают набирать форму. Кроме того, у нас была очень короткая предсезонка, и сейчас мы расплачиваемся за это. Пока ещё не находимся в оптимальном состоянии, если сравнивать с большинством команд лиги», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

В трёх стартовых турах чемпионата России «Сочи» допустил три поражения. В следующем туре «Сочи» сыграет с «Динамо».

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