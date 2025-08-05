«Палмейрас» объявил о трансфере Келлвена из ЦСКА

Пресс-служба бразильского «Палмейраса» официально объявила о переходе 24-летнего правого защитника Келлвена из московского ЦСКА.

Фото: Пресс-служба «Палмейраса»

Ранее стало известно, что бразильский клуб заплатит за трансфер защитника около € 5,59 млн.

Защитник перешёл в московский клуб из «Атлетико» из Паранаэнсе осенью 2023 года. За этот период Келлвен принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.