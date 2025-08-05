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Гурцкая: в руководстве «Спартака» нет футбольных людей

Гурцкая: в руководстве «Спартака» нет футбольных людей
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Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о ситуации в «Спартаке».

«В руководстве «Спартака» нет футбольных людей, ни Малышев ни Жданов не погружены так глубоко в футбольный процесс, они влюблены в главного тренера потому что это обладатель Лиги чемпионов, это большой футболист, который красиво всё это говорит преподносит он очень харизматичный. Ты же не можешь отрицать, что они могли в него влюбиться и думать, что он знает, что делать он нас точно выведет на правильный путь», — Гурцкая в подкасте «Это футбол, брат!» на YouTube-канале.

После трёх туров РПЛ «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив четыре очка.

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