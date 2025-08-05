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«Вы навсегда в моём сердце!» Келлвен попрощался с болельщиками ЦСКА

«Вы навсегда в моём сердце!» Келлвен попрощался с болельщиками ЦСКА
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Бывший правый защитник ЦСКА Келлвен обратился к болельщикам московского клуба после информации о его переходе в бразильский «Палмейрас».

«Пришло время сказать спасибо ЦСКА за весь мой путь в клубе. От трофеев до трудных моментов, которые мы прошли вместе. Для меня было честью носить эту футболку и быть частью семьи. Спасибо болельщикам за поддержку с первого дня. Вы навсегда в моём сердце!» — написал Келлвен в соцсетях, добавив в конце эмодзи красного и синего сердец.

Напомним, этой ночью бразильский клуб официально объявил о трансфере защитника. Защитник перешёл в московский клуб из «Атлетико» из Паранаэнсе осенью 2023 года. За этот период Келлвен принял участие в 63 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и 13 результативными передачами.

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