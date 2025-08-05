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Мбаппе выложил новый пост в преддверии нового сезона в «Реале»

Мбаппе выложил новый пост в преддверии нового сезона в «Реале»
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Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе опубликовал новый пост, в котом рассказал, что ждёт новый сезон, чтобы совершить «что-то грандиозное».

«В новом сезоне хочется совершить что-то грандиозное. Давайте сделаем это вместе, мадридцы! Вперёд, «Реал Мадрид», — написал Мбаппе в соцсетях.

Напомним, в минувшем сезоне мадридский клуб дошёл до четвертьфинала Лиги чемпионов, также команде удалось принять участие в финалах Кубка и Суперкубка Испании. По итогам Ла Лиги «Реал» занял второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. В рамках клубного чемпионата мира мадридская команда дошла до полуфинала.

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