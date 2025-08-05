Морено: «Сочи» не заслуживал поражения в матче с «Рубином»

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении команды в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином». Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Считаю, что как минимум ничью мы сегодня заслужили. Мы не заслуживали поражения. Но хочу подчеркнуть — команда прибавляет. Игроки, которые недавно к нам присоединились, уже показывают свой уровень и демонстрируют, что они готовы биться. Как мы и делали в сегодняшнем матче. Этот поединок нельзя сравнивать с первыми двумя турами чемпионата», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

Для «Сочи» это поражение стало третьим подряд в РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Динамо».