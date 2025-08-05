Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Морено: «Сочи» не заслуживал поражения в матче с «Рубином»

Морено: «Сочи» не заслуживал поражения в матче с «Рубином»
Комментарии

Главный тренер «Сочи» Роберт Морено высказался о поражении команды в матче третьего тура чемпионата России с «Рубином». Встреча прошла в Казани и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'     2:0 Даку – 78'     2:1 Грицаенко – 86'    

«Считаю, что как минимум ничью мы сегодня заслужили. Мы не заслуживали поражения. Но хочу подчеркнуть — команда прибавляет. Игроки, которые недавно к нам присоединились, уже показывают свой уровень и демонстрируют, что они готовы биться. Как мы и делали в сегодняшнем матче. Этот поединок нельзя сравнивать с первыми двумя турами чемпионата», — приводит слова Морено официальный сайт клуба.

Для «Сочи» это поражение стало третьим подряд в РПЛ. В следующем туре команда встретится с «Динамо».

Материалы по теме
«Рубин» уже в топе РПЛ! А Даку оформил дубль — второй гол ну просто вау. Видео
«Рубин» уже в топе РПЛ! А Даку оформил дубль — второй гол ну просто вау. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android