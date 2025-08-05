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Появились новые подробности возможного трансфера Шешко в «Ньюкасл» за € 80+10 млн

Появились новые подробности возможного трансфера Шешко в «Ньюкасл» за € 80+10 млн
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«Ньюкасл» по-прежнему хочет подписать 22-летнего форварда «Лейпцига» Беньямина Шешко, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По сведениям источника, клуб направил официальное предложение о трансфере игрока. «Ньюкасл» предлагает заплатить за переход игрока € 80 млн (фиксированная сумма) + ещё € 10 млн «Лейпциг» может получить в виде бонусов.

Напомним, форвард выступает за «быков» с июля 2023 года. За это время он забил 39 голов и отдал восемь результативных передач в 87 матчах.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 70 млн.

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