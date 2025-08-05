Тренер «Ромы» Гасперини сделал заявление о работе с Артёмом Довбиком и его игре

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини высказался об усилении атаки команды и игре украинского форварда Артёма Довбика.

«Этот вопрос не только наш – это касается всех команд. Все тратят большие деньги на нападающих. Линия атаки – это то, что ищут больше всего и что дороже всего стоит. Команды с сильными игроками в атаке более конкурентоспособны.

Довбика купили за солидную сумму. Он доказал, что является ценным нападающим, забил свои голы. Мы работаем над тем, чтобы улучшить некоторые его слабые стороны, в частности, способность участвовать в игре. Он не должен включаться ни слишком рано, ни слишком поздно – как в музыке: если ты не в ритме, это уже проблема», – приводит слова Гасперини RomaNews.

В прошлом сезоне Артём забил 17 голов и отдал четыре ассиста в 45 матчах на клубном уровне.