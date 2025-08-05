Тренер «Ньюкасла» Эдди Хау ответил на вопрос о будущем Александра Исака

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау высказался по поводу поведения форварда Александера Исака, пытающегося форсировать свой переход в «Ливерпуль» и не тренирующегося с командой.

Шведский форвард самовольно покинул расположение клубы, вылетев в Испанию, где тренировался на базе «Реал Сосьедад». Ранее он отказался от участия в турне по Дальнему Востоку, сославшись на травму бедра, которую обследование не подтвердили.

«Вы должны заслужить право тренироваться с нами. Мы – «Ньюкасл Юнайтед». Игрок должен быть частью команды и действовать правильно. Ни один футболист не может ожидать, что он будет вести себя плохо и продолжит тренироваться как ни в чём не бывало.

Хотел бы я, чтобы он был с командой? Конечно. Но будет ли он? Не знаю. Мы были здесь, готовясь к матчам, и этим вопросом занимались другие люди дома», — приводит слова тренера Daily Mail.

Напомним, ранее сообщалось, что «Ньюкасл» отклонил последнее предложение «Ливерпуля» по трансферу игрока.

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