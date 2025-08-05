Одна из главных звёзд «Аталанты» Лукман согласовал контракт с «Интером» — Скира

Нападающий «Аталанты» Адемола Лукман согласовал условия личного контракта с «Интером», сообщает инсайдер Николо Скира в своих социальных сетях.

По сведениям источника, 27-летний нигерийский футболист уже согласовал контракт с «нерадзурри» сроком до 2030 года. По этому соглашению Лукман может получать зарплату порядка € 4 млн в год. Ожидается, что новые переговоры между клубами по трансферу футболиста состоятся на этой неделе.

Источник также сообщает, что «Интер» уверен в трансфере Адемолы Лукмана, который является главной целью клуба. Ранее сообщалось, что игрок сам запросил трансфер и хочет покинуть команду.

27-летний Лукман в минувшем сезоне провёл 40 матчей, отметившись 20 голами и семью результативными передачами. Его контракт с «Аталантой» действует до 2027 года, а рыночная стоимость оценивается в € 60 млн.

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