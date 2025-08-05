Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дубль Неймара помог «Сантосу» победить «Жувентуде» в чемпионате Бразилии

Дубль Неймара помог «Сантосу» победить «Жувентуде» в чемпионате Бразилии
Комментарии

В ночь на 5 августа (мск) состоялся матч 18-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Жувентуде». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

Бразилия — Серия А . 18-й тур
05 августа 2025, вторник. 02:00 МСК
Сантос
Сантус
Окончен
3 : 1
Жувентуде
Кашиас-ду-Сул
1:0 Неймар – 37'     2:0 Барреаль – 40'     2:1 Анхель – 45+1'     3:1 Неймар – 80'    

В составе победителей дубль оформил звёздный нападающий Неймар, забив один из голов с пенальти, ещё один мяч на свой счёт записал Альваро Барреал.

Автором единственного гола в составе «Жувентуде» стал Вилькер Анхель.

После этой победы «Сантос» вышел на 15-е место в турнирной таблице бразильского чемпионата, имея в своём активе 18 очков. Для Неймара эти голы стали первыми с 17 июля. Тогда он забил в ворота «Фламенго». В текущем сезоне у него три гола в девяти встречах.

Турнирная таблица бразильской Серии А
Календарь бразильской Серии А

Фанат украл кольцо с руки Неймара во время приветствия

Материалы по теме
Неймар вступил в эмоциональную перепалку с фанатом «Сантоса» после поражения клуба
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android