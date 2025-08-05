Дубль Неймара помог «Сантосу» победить «Жувентуде» в чемпионате Бразилии

В ночь на 5 августа (мск) состоялся матч 18-го тура чемпионата Бразилии «Сантос» — «Жувентуде». Встреча завершилась победой хозяев поля со счётом 3:1.

В составе победителей дубль оформил звёздный нападающий Неймар, забив один из голов с пенальти, ещё один мяч на свой счёт записал Альваро Барреал.

Автором единственного гола в составе «Жувентуде» стал Вилькер Анхель.

После этой победы «Сантос» вышел на 15-е место в турнирной таблице бразильского чемпионата, имея в своём активе 18 очков. Для Неймара эти голы стали первыми с 17 июля. Тогда он забил в ворота «Фламенго». В текущем сезоне у него три гола в девяти встречах.

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