Появились новые подробности по трансферу защитника «Галатасарая» Куэсты в «Спартак»

Московский «Спартак», как уже сообщалось, ведёт продвинутые переговоры о покупке центрального защитника «Галатасарая» Карлоса Куэсты, однако между клубами появились разногласия, утверждает турецкий журналист Гёкхан Динч в соцсетях.

По сведениям источника, «Спартак» и «Галатасарай» пока не могут найти компромисс по форме возможного перехода защитника Куэсты. Московский клуб хочет взять игрока в аренду до конца сезона с правом выкупа, в то время как стамбульский клуб настаивает на полноценном трансфере футболиста за € 6 млн.

Напомним, трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего футболиста составляет € 7 млн. Ранее колумбиец выступал за «Генк», однако в 2025 году перешёл за € 5 млн в стамбульский клуб.

Рекордный трансфер «Спартака». Что не так с «Зенитом». ПЛН #105