«Галатасарай» начал переговоры о трансфере Матвея Сафонова из «ПСЖ» — журналист

Стамбульский «Галатасарай» вступил в контакт с руководством «Пари Сен-Жермен» и ведёт переговоры о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает авторитетный турецкий журналист Сулейман Родоп на своей страничке в соцсети Х.

Какие-либо детали возможной сделки пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести Сафонова, так как клуб близок к покупке Люка Шевалье из «Лилля», который, в случае ухода из команды Джанлуиджи Доннаруммы будет рассматриваться как первый номер.

Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира