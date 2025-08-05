Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Байер 04 Леверкузен — Пиза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Галатасарай» начал переговоры о трансфере Матвея Сафонова из «ПСЖ» — журналист

«Галатасарай» начал переговоры о трансфере Матвея Сафонова из «ПСЖ» — журналист
Аудио-версия:
Комментарии

Стамбульский «Галатасарай» вступил в контакт с руководством «Пари Сен-Жермен» и ведёт переговоры о трансфере российского голкипера Матвея Сафонова, сообщает авторитетный турецкий журналист Сулейман Родоп на своей страничке в соцсети Х.

Какие-либо детали возможной сделки пока не раскрываются. Ранее сообщалось, что «ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести Сафонова, так как клуб близок к покупке Люка Шевалье из «Лилля», который, в случае ухода из команды Джанлуиджи Доннаруммы будет рассматриваться как первый номер.

Сафонов стал игроком французского клуба в июле 2024 года. В составе парижан Матвей стал победителем Лиги чемпионов, чемпионата, Кубка и Суперкубка Франции, а также серебряным призёром клубного чемпионата мира.

Матвей Сафонов готовится к плей-офф клубного чемпионата мира

Материалы по теме
«ПСЖ» предложил «Галатасараю» приобрести голкипера Матвея Сафонова — Сабунчуоглу
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android