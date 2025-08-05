Игрок ЦСКА Круговой: Глебов — талантливый пацан. Надеюсь, услышит все советы Челестини

Крайний защитник московского ЦСКА Данил Круговой высказался о своём товарище по команде вингере Кирилле Глебове.

«У Глебова большое будущее. Он хороший пацан, талантливый. Очень резкий, быстрый, хорошо двигает мяч. Знаю, какие советы ему даёт Челестини, и надеюсь, что Кирилл всё услышит. Тогда у него действительно большое будущее. На тренировках Глебов уже выполняет всё, что требует Фабио», — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

В текущем сезоне на счету 19-летнего Глебова три матча в составе московского клуба, в которых он не отметился результативными действиями. В прошлом сезоне у него один гол и один ассист в 15 встречах РПЛ.

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