Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА (1:1). Главным арбитром этой встречи выступал Артём Чистяков.

«Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу «Зенита» на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности.

Здесь, как и с Зобниным, нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.