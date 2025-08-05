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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Зенит» — ЦСКА
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и московским ЦСКА (1:1). Главным арбитром этой встречи выступал Артём Чистяков.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Сложный матч для Чистякова. Говорить здесь можно только об 11-метровом в пользу «Зенита» на 73-й минуте. Этот эпизод на самом деле простой, и нет смысла здесь вытягивать, нарисовал нападающий или нет. Весь момент в том, что игрок ЦСКА был сзади, попал по левой ноге, был контакт. Всё. Это фол по неосторожности.

Здесь, как и с Зобниным, нечего обсуждать. Арбитр был в хорошей позиции, принял решение сразу, момент для него открытый, ничего не выдумывал», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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