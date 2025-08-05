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Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотива» с «Пари НН»

Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотива» с «Пари НН»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Пари НН» (3:2). Главным арбитром этой встречи выступал Ян Бобровский.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Окончен
2 : 3
Локомотив М
Москва
0:1 Воробьёв – 29'     0:2 Батраков – 59'     1:2 Грулёв – 60'     1:3 Пиняев – 62'     2:3 Весино – 71'    

«Хорошая игра для Бобровского, давал бороться. Но случился такой же момент, как у Москалёва. На 27-й минуте ассистент зафиксировал офсайд, однако до этого произошло падение. Морозов наступил Грулёву на голеностоп и толкнул в спину, не сыграв в мяч. Следовало назначить 11-метровый.

VAR проверял эпизод на офсайд, и если бы ассистент ошибся с «вне игры», то я думаю, что Фисенко позвал бы Бобровского к монитору на неназначение пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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