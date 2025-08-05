Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотива» с «Пари НН»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между московским «Локомотивом» и «Пари НН» (3:2). Главным арбитром этой встречи выступал Ян Бобровский.

«Хорошая игра для Бобровского, давал бороться. Но случился такой же момент, как у Москалёва. На 27-й минуте ассистент зафиксировал офсайд, однако до этого произошло падение. Морозов наступил Грулёву на голеностоп и толкнул в спину, не сыграв в мяч. Следовало назначить 11-метровый.

VAR проверял эпизод на офсайд, и если бы ассистент ошибся с «вне игры», то я думаю, что Фисенко позвал бы Бобровского к монитору на неназначение пенальти», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.