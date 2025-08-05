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Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартака» с «Акроном»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче «Спартака» с «Акроном»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между тольяттинским «Акроном» и московским «Спартаком» (1:1). Главным арбитром этой встречи выступил Павел Кукуян.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 13:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Спартак М
Москва
0:1 Солари – 90+2'     1:1 Дзюба – 90+5'    
Удаления: нет / Хлусевич – 45+2'

«На 45+2-й минуте Кукуян правильно показал вторую жёлтую Хлусевичу за грубую игру — был наступ. Арбитр находился в хорошей позиции, не пришлось ничего выдумывать. На 50-й минуте в сложной ситуации Кукуян ошибся. Вратарь «Спартака» Максименко не сыграл в мяч и сбил соперника. Увидеть было сложно, но есть VAR в лице Иванова. Кукуяну показали повтор, и он назначил 11-метровый в пользу «Акрона».

По поводу гола «Спартака» на 90+1-й минуте. Была задержка игрока «Акрона», затем его партнёр коснулся мяча, и здесь вопрос: он просто попал или контролировал его? По повтору стало понятно, что футболист «Акрона» играл в мяч, но неудачно. Пошла вертикальная атака, и «Спартак» забил гол. В итоге его правильно засчитали.

90+3-я минута — правильное самостоятельное решение Кукуяна назначить 11-метровый в ворота «Спартака». Это проблема Зобнина, который не успел сыграть в мяч и совершил фол по неосторожности. Неважно, какой контакт — главное, что он был», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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