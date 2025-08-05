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Арбитр Федотов объяснил, почему «Балтике» пришлось перебить пенальти в игре с «Оренбургом»

Арбитр Федотов объяснил, почему «Балтике» пришлось перебить пенальти в игре с «Оренбургом»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему «Балтике» пришлось перебить пенальти в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2). Напомним, главным арбитром этой встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

«На 18-й минуте Кукуляк верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Это фол по неосторожности. Следующий момент — пробитие пенальти. В момент касания мяча в штрафную вбежал Квеквескири. Мяч попал в перекладину, а тот первым подбежал и вмешался в эпизод. Это перебитие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Игра между «Оренбургом» и «Балтикой» прошла в воскресенье, 3 августа.

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