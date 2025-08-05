Арбитр Федотов объяснил, почему «Балтике» пришлось перебить пенальти в игре с «Оренбургом»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов объяснил, почему «Балтике» пришлось перебить пенальти в матче 3-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:2). Напомним, главным арбитром этой встречи выступил Евгений Кукуляк из Калуги.

«На 18-й минуте Кукуляк верно назначил 11-метровый в ворота «Оренбурга». Это фол по неосторожности. Следующий момент — пробитие пенальти. В момент касания мяча в штрафную вбежал Квеквескири. Мяч попал в перекладину, а тот первым подбежал и вмешался в эпизод. Это перебитие», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Игра между «Оренбургом» и «Балтикой» прошла в воскресенье, 3 августа.