Роман Шаронов высказался о лидерстве «Локомотива» в РПЛ

Российский экс-футболист Роман Шаронов высказался о лидерстве московского «Локомотива» в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026.

«Что касается лидерства «Локомотива», всегда кто-то чего-то ожидает, а кто-то — нет. В прошлом сезоне говорили, что «Спартак» будет бороться за чемпионство, а он провалил чемпионат. Нет смысла делать прогнозы. Самое главное — пройти весь сезон стабильно и с меньшими спадами. В «Локомотиве» ещё раз выделю Батракова. В плане понимания эпизодов Алексей сыграл очень здорово. Он отличался этим ещё по юношам. Надеюсь, Батраков продолжит в том же духе», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.