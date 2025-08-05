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«Даже сам судья был удивлён». Арбитр Федотов — о пенальти в матче «Рубина» и «Сочи»

«Даже сам судья был удивлён». Арбитр Федотов — о пенальти в матче «Рубина» и «Сочи»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между казанским «Рубином» и «Сочи» (2:1). Главным арбитром этой встречи выступал Егор Егоров.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'     2:0 Даку – 78'     2:1 Грицаенко – 86'    

«Егоров снова прыгал через мяч, попадал под него — это такое себе. В остальном — ничего. Даже момент с 11-метровым — он реально сложный. Его на видео-то нелегко рассмотреть. Да, есть рука, есть касание, но мяч практически не менял направления. Не буду снижать оценку за это. Видеопенальти, можно сказать. Но это всё равно рука, она поднята вверх, мяч в неё попал.

Да, касание не влияло на продвижение Даку, но рука есть рука. Даже сам Егоров был удивлён, потому что увидеть это было очень сложно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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