Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Динамо»

Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). Главным арбитром этой встречи выступал Иван Абросимов.

«Ничего плохого Абросимов не сделал. Но были моменты, где он должен был предпринимать какие-то действия. На 10-й минуте не показал жёлтую игроку Сергееву за срыв перспективной атаки. Игрок «Динамо» проиграл позицию и схватил соперника руками.

Самый обсуждаемый момент — 11-я минута, когда следовало зафиксировать нарушение правил, так как Кутицкий очевидно задерживал руками Кордобу. Это штрафной и жёлтая карточка. Момент пограничный в плане лишения явной возможности забить гол. Но для меня главное, что мяч не был под контролем Кордобы, падал сверху, был отскок. Поэтому это не красная. Но штрафной и жёлтая — точно. Впоследствии Кутицкий всё же получил её — соответственно, мог и покинуть поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.