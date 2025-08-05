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Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Динамо»

Арбитр Федотов высказался о судействе в матче «Краснодар» — «Динамо»
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Бывший судья Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о судействе в матче 3-го тура РПЛ между московским «Динамо» и «Краснодаром» (0:1). Главным арбитром этой встречи выступал Иван Абросимов.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    

«Ничего плохого Абросимов не сделал. Но были моменты, где он должен был предпринимать какие-то действия. На 10-й минуте не показал жёлтую игроку Сергееву за срыв перспективной атаки. Игрок «Динамо» проиграл позицию и схватил соперника руками.

Самый обсуждаемый момент — 11-я минута, когда следовало зафиксировать нарушение правил, так как Кутицкий очевидно задерживал руками Кордобу. Это штрафной и жёлтая карточка. Момент пограничный в плане лишения явной возможности забить гол. Но для меня главное, что мяч не был под контролем Кордобы, падал сверху, был отскок. Поэтому это не красная. Но штрафной и жёлтая — точно. Впоследствии Кутицкий всё же получил её — соответственно, мог и покинуть поле», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

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