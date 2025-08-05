Нападающий «Зенита» Соболев объяснил свой жест после забитого гола ЦСКА

Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев объяснил свой жест после гола в ворота ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. После игры форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный?» Вероятнее всего, Соболев сделал отсылку на движение известного политика Владимира Жириновского.

— Что означал ваш жест после забитого гола?

— Это внутрикомандные шутки (улыбается), — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В следующей игре внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.