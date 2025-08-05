Нападающий «Зенита» Соболев объяснил свой жест после забитого гола ЦСКА
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Форвард санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев объяснил свой жест после гола в ворота ЦСКА (1:1) в матче 3-го тура Мир РПЛ. После игры форвард опубликовал фотографию празднования забитого мяча, подписав его: «Петушиный?» Вероятнее всего, Соболев сделал отсылку на движение известного политика Владимира Жириновского.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
— Что означал ваш жест после забитого гола?
— Это внутрикомандные шутки (улыбается), — приводит слова Соболева «Матч ТВ».
В следующей игре внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.
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