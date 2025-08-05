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Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 5 августа

Расписание матчей Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026 на 5 августа
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Сегодня, 5 августа, состоятся четыре матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей Лиги чемпионов 5 августа (время московское):

20:00. «Мальмё» (Швеция) — «Копенгаген» (Дания);
21:00. «Динамо» Киев (Украина) — «Пафос» (Кипр);
21:00. «Шкендия» (Северная Македония) — «Карабах» (Азербайджан);
21:00. «Рейнджерс» (Шотландия) — «Виктория Пльзень» (Чехия).

Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «Пари Сен-Жермен». В финале прошлого розыгрыша команда разгромила итальянский «Интер» со счётом 5:0. В составе парижан отличились Ашраф Хакими, Дезире Дуэ (дважды), Хвича Кварацхелия и Сенни Маюлу.

Календарь матчей Лиги чемпионов
Турнирная сетка Лиги чемпионов
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