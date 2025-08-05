Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гендиректор «Акрона» рассказал, от чего будет зависеть продление контракта с Дзюбой

Гендиректор «Акрона» рассказал, от чего будет зависеть продление контракта с Дзюбой
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Нынешнее соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2026 года.

— Здесь всё зависит от Артёма больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года — посмотрим.

— Физически он способен ещё несколько лет приносить пользу?
— Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически, — сказал Клюшев «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.

Материалы по теме
Игрок «Акрона» Лончар рассказал, почему он бил первый пенальти в ворота «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android