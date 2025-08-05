Гендиректор «Акрона» рассказал, от чего будет зависеть продление контракта с Дзюбой

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев ответил на вопрос о возможном продлении контракта с 36-летним нападающим Артёмом Дзюбой. Нынешнее соглашение игрока с тольяттинским клубом рассчитано до лета 2026 года.

— Здесь всё зависит от Артёма больше, чем от нас. Будет зависеть от его желания продолжать играть в РПЛ или нет. Он уже заявлял, что этот сезон может стать для него последним в РПЛ. Насколько его желание и стремление завершить карьеру в РПЛ или другом чемпионате будет сильным в конце года — посмотрим.

— Физически он способен ещё несколько лет приносить пользу?

— Вполне. Он в отличных кондициях и ментально, и физически, — сказал Клюшев «Матч ТВ».

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.