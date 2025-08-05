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Экс-вратарь «Факела» Гудиев: мы вылетели по спортивному принципу

Экс-вратарь «Факела» Гудиев: мы вылетели по спортивному принципу
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Бывший голкипер «Факела» Виталий Гудиев, ныне выступающий в составе тольяттинского «Акрона», высказался о вылете воронежской команды из Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2024/2025. Клуб занял 16-е место в таблице чемпионата, набрав 18 очков.

— Как тебе решение с заменой «Торпедо» в РПЛ? Фигурировали «Оренбург» и «Урал».
— В эту тему не углублялся. «Факел» и я в том числе вылетели по спортивному принципу — заняли последнее место. Если у других команд были какие-то шансы, то они были выше нас в таблице. Что касается болельщиков, то они в Воронеже заслуживают путёвку в этом сезоне в РПЛ. Они к этому идут. Желаю им удачи и скорейшего возвращения в РПЛ по спортивному принципу. Они сейчас выполняют задачу, — сказал Гудиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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