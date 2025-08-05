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Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с московским «Динамо»

Агент Антона Миранчука подтвердил переговоры с московским «Динамо»
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Футбольный агент Владимир Кузьмичёв, который представляет интересы российского полузащитника «Сьона» Антона Миранчука, отреагировал на новость о возможном переходе игрока в московское «Динамо». Ранее президент «Сьона» Кристиан Константин заявил, что Миранчук ведёт переговоры с бело-голубыми.

«Мне об этом известно. Пока рано давать комментарии. Скажем так: с «Динамо» мы переговорили. Итоги этого разговора пока оставлю без комментариев», — приводит слова Кузьмичёва «Матч ТВ».

Напомним, Миранчук выступает за «Сьон» с сентября 2024 года, ранее он играл за «Локомотив». В прошедшем сезоне Антон провёл в составе швейцарцев 24 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и тремя ассистами. В минувшем сезоне «Сьон» занял девятое место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 44 очка.

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