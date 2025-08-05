Шаронов: командная игра «Спартака» стала хуже, чувствуется нервная обстановка

Бывший игрок и тренер «Рубина» Роман Шаронов высказался об игре «Спартака» в начале этого сезона Мир Российской Премьер-Лиги. В трёх стартовых турах красно-белые одержали одну победу (над махачкалинским «Динамо», потерпели поражение (от «Балтики») и сыграли вничью (с «Акроном»).

«Спартак» совершил очень хорошее приобретение, хотя Станкович просит усилить ещё одну позицию. Как будто командная игра стала хуже, чем в прошлом году — чувствуется нервная обстановка. Не зря случилось три удаления. Скорее всего, это связано с командными результатами. Посмотрим, как «Спартак» отреагирует на неудачный старт в плане игровой дисциплины и результатов.

Я не знаю, что происходит в «Спартаке», но Станкович эмоционален. Да, может, где-то это перебор. Но когда команда добивалась результатов, все говорили, что это здорово. А сейчас результатов нет и все критикуют. Возможно, нервная обстановка внутри команды накалена не из-за отношений футболистов с тренером, а из-за результатов», — сказал Шаронов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.