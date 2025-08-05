Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Игра прошла накануне, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена».

«Тяжёлая игра, было душно, жарко. Мы играли четыре дня назад. Я футболистам сразу сказал, что матч с «Сочи» будет самый сложный. Последние минуты получились нервными. Игра была не очень ровной, нам нужна стабильность. Если мы достигнем этого, мы будем считаться классной командой», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и занимает последнее место. В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».