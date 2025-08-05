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Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»

Рашид Рахимов прокомментировал победу «Рубина» над «Сочи»
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался по итогам матча 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (2:1). Игра прошла накануне, 4 августа, на стадионе «Ак Барс Арена».

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
04 августа 2025, понедельник. 20:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 1
Сочи
Сочи
1:0 Даку – 12'     2:0 Даку – 78'     2:1 Грицаенко – 86'    

«Тяжёлая игра, было душно, жарко. Мы играли четыре дня назад. Я футболистам сразу сказал, что матч с «Сочи» будет самый сложный. Последние минуты получились нервными. Игра была не очень ровной, нам нужна стабильность. Если мы достигнем этого, мы будем считаться классной командой», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

«Рубин» набрал семь очков и идёт четвёртым в таблице РПЛ, «Сочи» под руководством Роберта Морено не заработал очков и занимает последнее место. В следующем туре 9 августа команда Рашида Рахимова сыграет в гостях с московским ЦСКА, «Сочи» днём позднее примет московское «Динамо».

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