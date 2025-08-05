Наумов: «Зенит» вообще не меняется — играет однообразно и предсказуемо

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

«К сожалению, «Зенит» вообще не меняется: играет однообразно и предсказуемо. Впереди нет остроты и изюминки. В атаке ничего не получается, хотя играют большие мастера. У них постоянные катания мяча без моментов. В первом тайме с ЦСКА не было опасных моментов, но во втором после перерыва и выхода Соболева пошли подачи в штрафную, где он начал цепляться за мяч. С его выходом «Зенит» немного преобразился. Но мне не нравится игра питерской команды. Нужно менять подход», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.