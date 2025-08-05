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Наумов: «Зенит» вообще не меняется — играет однообразно и предсказуемо

Наумов: «Зенит» вообще не меняется — играет однообразно и предсказуемо
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов оценил игру «Зенита» в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«К сожалению, «Зенит» вообще не меняется: играет однообразно и предсказуемо. Впереди нет остроты и изюминки. В атаке ничего не получается, хотя играют большие мастера. У них постоянные катания мяча без моментов. В первом тайме с ЦСКА не было опасных моментов, но во втором после перерыва и выхода Соболева пошли подачи в штрафную, где он начал цепляться за мяч. С его выходом «Зенит» немного преобразился. Но мне не нравится игра питерской команды. Нужно менять подход», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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