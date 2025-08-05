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Два клуба обратились в ЭСК по итогам 3-го тура РПЛ

Два клуба обратились в ЭСК по итогам 3-го тура РПЛ
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«Краснодар» и «Оренбург» обратились в экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по итогам 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. «Быки» в 3-м туре играли с московским «Динамо» (1:0), главным арбитром этой встречи выступал Иван Абросимов из Санкт-Петербурга. Оренбуржцы встречались с «Балтикой» (2:3), на этом матче работал Евгений Кукуляк из Калуги.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
02 августа 2025, суббота. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
1 : 0
Динамо М
Москва
1:0 Кордоба – 87'    
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 15:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
1:0 Хиль – 22'     2:0 Петров – 48'     2:1 Болотов – 57'     3:1 Оффор – 64'     3:2 Гюрлюк – 69'    
Удаления: нет / Татаев – 89'

«Краснодар» обратился в ЭСК РФС из-за того, что главный арбитр матча Иван Абросимов не стал удалять игрока «Динамо» Александра Крутицкого за фол на Джоне Кордобе. Поводом для обращения «Оренбурга» в ЭСК стало решение судьи Евгения Кукуляка дать «Балтике» перебить пенальти», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС «РИА Новости Спорт».

После трёх туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет московский «Локомотив», набравший девять очков. «Краснодар» располагается на пятом месте (шесть очков). «Оренбург» — 12-й (два очка).

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