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Булыкин: у «Локомотива» игра получше, чем у многих клубов с миллионными покупками

Булыкин: у «Локомотива» игра получше, чем у многих клубов с миллионными покупками
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Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил игру «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ. Железнодорожники добыли три победы в трёх стартовых турах чемпионата.

«Локомотив» мне нравится. Радует, что там играют российские ребята. У них в составе только один иностранец. Команда играет с самоотдачей, появляются новые звёзды. Главное, что не снижают к себе требования. Приятно видеть их на первом месте. У них игра получше, чем у многих клубов с миллионными покупками.

В том году «Локомотив» не был готов к борьбе за чемпионство, хотя шли в лидерах. Но сейчас у команды есть всё для этого. Надеемся, что у них получится что-то хорошее. Хочется, чтобы с команды брали пример, доверяли нашим ребятам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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