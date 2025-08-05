Булыкин: у «Локомотива» игра получше, чем у многих клубов с миллионными покупками

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин оценил игру «Локомотива» в новом сезоне Мир РПЛ. Железнодорожники добыли три победы в трёх стартовых турах чемпионата.

«Локомотив» мне нравится. Радует, что там играют российские ребята. У них в составе только один иностранец. Команда играет с самоотдачей, появляются новые звёзды. Главное, что не снижают к себе требования. Приятно видеть их на первом месте. У них игра получше, чем у многих клубов с миллионными покупками.

В том году «Локомотив» не был готов к борьбе за чемпионство, хотя шли в лидерах. Но сейчас у команды есть всё для этого. Надеемся, что у них получится что-то хорошее. Хочется, чтобы с команды брали пример, доверяли нашим ребятам», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.