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Виктор Гончаренко оценил игру московского ЦСКА

Виктор Гончаренко оценил игру московского ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру армейцев в прошедшем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

«Сейчас приятно смотреть. Команда играет свежо, очень легко двигается. Приятно смотреть на Кисляка, Ваню Облякова и команду в целом. В моменте с голом сделать несколько передач в штрафной площади «Зенита» — дорогого стоит», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Клуб с берегов Невы располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на восьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.

В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».

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