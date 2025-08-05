Виктор Гончаренко оценил игру московского ЦСКА
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Бывший главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко оценил игру армейцев в прошедшем матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1).
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
«Сейчас приятно смотреть. Команда играет свежо, очень легко двигается. Приятно смотреть на Кисляка, Ваню Облякова и команду в целом. В моменте с голом сделать несколько передач в штрафной площади «Зенита» — дорогого стоит», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».
Клуб с берегов Невы располагается на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. Армейцы находятся на восьмой строчке. У обоих коллективов в активе по пять очков.
В следующем туре «Зенит» сыграет в гостях с «Ахматом» 9 августа, ЦСКА в тот же день на домашнем стадионе примет «Рубин».
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