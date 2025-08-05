Дмитрий Сенников оценил старт «Локомотива» в РПЛ

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил старт железнодорожников в МИР Российской Премьер-Лиге. Красно-зелёные возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав девять очков после трёх туров.

«Локомотив» хорошо укомплектовался. Каких-то громких трансферов не было, но пришли квалифицированные игроки из российского чемпионата. Ребята с 1-го тура приносят пользу команде. «Локомотив» должен был брать очки с «Сочи» и «Пари НН». С «Краснодаром» была сложная игра, но хорошо подготовились. У «Локомотива» есть хорошие победные серии, но стабильности на протяжении всего чемпионата не хватает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.