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Дмитрий Сенников оценил старт «Локомотива» в РПЛ

Дмитрий Сенников оценил старт «Локомотива» в РПЛ
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил старт железнодорожников в МИР Российской Премьер-Лиге. Красно-зелёные возглавляют турнирную таблицу чемпионата, набрав девять очков после трёх туров.

«Локомотив» хорошо укомплектовался. Каких-то громких трансферов не было, но пришли квалифицированные игроки из российского чемпионата. Ребята с 1-го тура приносят пользу команде. «Локомотив» должен был брать очки с «Сочи» и «Пари НН». С «Краснодаром» была сложная игра, но хорошо подготовились. У «Локомотива» есть хорошие победные серии, но стабильности на протяжении всего чемпионата не хватает», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
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