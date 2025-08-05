«Зенит» набрал 2,93 xG в ничейном матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА
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Санкт-петербургский «Зенит» набрал 2,93 xG (ожидаемые голы) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Это лучший результат среди всех команд РПЛ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Напомним, игра между «Зенитом» и ЦСКА прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова.
Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33' 1:1 Соболев – 76'
После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. «Краснодар» — пятый (шесть очков).
Чёрно-зелёные — действующие чемпионы России. Сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона заняли второе место, отстав от «Краснодара» на одно очко.
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