«Зенит» набрал 2,93 xG в ничейном матче 3-го тура РПЛ с ЦСКА

Санкт-петербургский «Зенит» набрал 2,93 xG (ожидаемые голы) в матче 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Это лучший результат среди всех команд РПЛ, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Напомним, игра между «Зенитом» и ЦСКА прошла в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова.

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. «Краснодар» — пятый (шесть очков).

Чёрно-зелёные — действующие чемпионы России. Сине-бело-голубые по итогам прошлого сезона заняли второе место, отстав от «Краснодара» на одно очко.