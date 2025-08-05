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Главный тренер «Акрона»: Васютин остаётся лидером команды, но сегодня играет Гудиев

Главный тренер «Акрона»: Васютин остаётся лидером команды, но сегодня играет Гудиев
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Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался о выборе основного голкипера между Александром Васютиным и Виталием Гудиевым.

«Для нас Саша футболист, который конкурирует в первую очередь с Виталием Гудиевым. Это нормально. То, что на Кубок вышел Тереховский, для нас очень важно. Руководство клуба и мы в этом мнении едины — надо заигрывать молодых футболистов. Мы посчитали правильно, что именно матч с «Балтикой» будет в этой ситуации более правильным решением. Это было моё лично решение — в некоторой степени моя интуиция. Никто к этому не был готов, даже сам Васютин.

Мы нашли возможность поговорить и объяснить это Саше, потому что для нас он важная фигура. Он остаётся лидером команды в первую очередь в раздевалке. Я на него рассчитываю, но сегодня играет Гудиев. Пока к нему вопросов нет. Есть много соображений относительно тактических нюансов по отношению к соперникам, с которыми мы играли. На сегодняшней день нам не о чем сожалеть. Мы просто говорим о том, что для нас каждый футболист важен. К сожалению, двух вратарей одновременно поставить не можем. Я бы с удовольствием это сделал, если бы была такая возможность. Но ворота всего семь с половиной метров», — сказал Тедеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.

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