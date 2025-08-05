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Амкал — Квант. Прямая трансляция
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18:00 Мск
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«Амкал» — «Квант»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн

«Амкал» — «Квант»: во сколько матч Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн
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Сегодня, 5 августа, состоится матч 1/256 финала Пути регионов Фонбет Кубка России, в котором встретятся медийный футбольный клуб «Амкал» и обнинский «Квант», выступающий во Второй лиге России. Игра пройдёт в Красногорске на стадионе «​Зоркий». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Fonbet Кубок России . 1/256 финала
05 августа 2025, вторник. 18:00 МСК
Амкал
Не начался
Квант
Обнинск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Амкал» получил путёвку в Кубок России благодаря победе в Кубке Медиалиги. В минувшем сезоне команда Германа Попкова (основатель «Амкала») дошла до 1/32 финала Пути регионов, где уступила «Алании».

Ранее появились новости, что «Амкал» планирует выставить на матч Кубка России медийный состав, в котором действительно будет много блогеров и известных личностей.

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