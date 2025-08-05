Позиция тер Штегена может помешать «Барселоне» зарегистрировать вратаря Жоана Гарсию

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отказывается дать своё согласие на то, чтобы клуб отправил отчёт о его травме в медицинскую комиссию Ла Лиги. Это может повлиять на регистрацию новичка сине-гранатовых, вратаря Жоана Гарсии. Об этом сообщает журналист Рамон Альварес де Мон в социальной сети X.

Напомним, тер Штеген перенёс операцию на спине. Каталонский клуб хочет доказать Ла Лиге, что восстановление вратаря займёт не менее четырёх месяцев – это сможет помочь «Барселоне» зарегистрировать Гарсию.

Ранее сообщалось, что тер Штеген может быть лишён капитанской повязки. На следующей неделе должно состояться голосование за капитана. Как сообщает источник, «у немца есть все шансы быть избранным».