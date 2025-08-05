«Опасаюсь говорить». Соболев — о моменте с назначенным пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о моменте с назначенным пенальти в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Напомним, на 73-й минуте защитник армейцев Данил Круговой в собственной штрафной сбил игрока сине-бело-голубых Густава Мантуана, главный арбитр встречи указал на «точку». Соболев исполнил 11-метровый и сравнял счёт в матче.

— Эпизод, который привёл к пенальти, видели?

— После игры внимательно посмотрел. И, если честно, уже опасаюсь что‑либо говорить по таким поводам, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В следующей игре внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.