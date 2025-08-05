Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Опасаюсь говорить». Соболев — о моменте с назначенным пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА

«Опасаюсь говорить». Соболев — о моменте с назначенным пенальти в матче «Зенит» — ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Александр Соболев высказался о моменте с назначенным пенальти в матче 3-го тура Мир РПЛ с ЦСКА (1:1). Напомним, на 73-й минуте защитник армейцев Данил Круговой в собственной штрафной сбил игрока сине-бело-голубых Густава Мантуана, главный арбитр встречи указал на «точку». Соболев исполнил 11-метровый и сравнял счёт в матче.

Мир Российская Премьер-лига . 3-й тур
03 августа 2025, воскресенье. 18:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
1 : 1
ЦСКА
Москва
0:1 Алеррандро – 33'     1:1 Соболев – 76'    

— Эпизод, который привёл к пенальти, видели?
— После игры внимательно посмотрел. И, если честно, уже опасаюсь что‑либо говорить по таким поводам, — приводит слова Соболева «Матч ТВ».

В следующей игре внутреннего первенства сине-бело-голубые встретятся с грозненским «Ахматом» на выезде. Матч пройдёт 9 августа. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 20:30 мск.

Материалы по теме
Нападающий «Зенита» Соболев объяснил свой жест после забитого гола ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android