Непомнящий — о красных карточках: «Спартак» на это обречён, там возбуждённые футболисты

Известный отечественный тренер Валерий Непомнящий высказался о большом количестве удалений в «Спартаке». За три стартовых матча Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026 в составе красно-белых было три удаления.

«Что касается количества красных карточек у «Спартака», это нервы. «Спартак» на это обречён, там играют возбуждённые футболисты. Пока игроки с этим не справляются. Вторая жёлтая карточка Хлусевича из-за нервов, а не из-за того, что он умеет или не умеет играть. Он плохо вошёл в игру и стал ещё больше нервничать», — сказал Непомнящий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.