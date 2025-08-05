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ЦСКА объявил об уходе Келлвена

ЦСКА объявил об уходе Келлвена
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Пресс-служба московского ЦСКА объявила об уходе защитника Келлвена. Ранее сообщалось, что футболист продолжит карьеру в бразильском «Палмейрасе».

«Келлвен покидает нашу команду. ПФК ЦСКА и «Палмейрас» договорились о трансфере защитника. Бразилец пополнил наш состав в сентябре 2023 года. Всего за ПФК ЦСКА Келлвен провёл 63 матча, забил шесть голов и отдал 13 голевых передач. На счету защитника два трофея: Фонбет Кубок России и Суперкубок России. Спасибо за игру и удачи в будущем!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале московского клуба.

Напомним, защитник перешёл в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» осенью 2023 года. Контракт Келлвена с армейцами был рассчитан до кона июня 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

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