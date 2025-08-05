«Родина» объявила об отставке Зорана Зельковича с поста главного тренера

Словенский специалист Зоран Зелькович покинул пост главного тренера московской «Родины». В трёх стартовых турах Лиги Pаri москвичи набрали одно очко. Тренер работал в клубе с февраля 2025 года.

«Тренерский штаб и клуб приняли обоюдное решение о прекращении сотрудничества. Клуб удовлетворил желание главного тренера об отставке. Вместе с Зораном клуб покидают Борут Семлер, Дженгиз Чаушевич, Дино Шеремет, Макс Гантар и Чоко Матич Лукман.

Благодарим Зорана и его штаб за проделанную работу и желаем успехов в дальнейшей карьере. К матчу с тульским «Арсеналом» команду будет готовить Барсег Киракосян и его тренерский штаб», — говорится в заявлении в телеграм-канале клуба.

После 3-го тура турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Урал», на втором месте находится «Факел», у команд по девять очков. На третьем месте расположился «КАМАЗ», топ-4 турнирной таблицы замыкает «СКА-Хабаровск» — у данных коллективов по семь очков.