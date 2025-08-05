Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри до 2029 года — Романо

«Манчестер Сити» хочет продлить контракт с Родри до 2029 года — Романо
Аудио-версия:
Комментарии

Английский «Манчестер Сити» готов предложить испанскому полузащитнику Родри новый контракт сроком до июня 2029 года. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в соцсети Х. Действующее трудовое соглашение 29-летнего полузащитника рассчитано до конца сезона-2026/2027.

По информации источника, Родри может стать вторым самым высокооплачиваемым игроком после норвежского нападающего Эрлинга Холанда. Отмечается, что «Сити» хочет продемонстрировать своё доверие к Родри, предложив новый контракт.

29-летний хавбек выступает за «горожан» с 2019 года, в минувшем сезоне на его счету восемь матчей во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Почти весь сезон Родри пропустил из-за разрыва крестообразной связки. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 110 млн.

Материалы по теме
«Реал» готов включить двух игроков в сделку по покупке Родри — Caught Offside
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android