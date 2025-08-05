«Зенит» — лучшая команда 3-го тура РПЛ по удачным ТТД в штрафной соперника

Санкт-петербургский «Зенит» стал лучшей командой 3-го тура Мир Российской Премьер-Лиги по удачным ТТД (тактико-технические действия) в чужой штрафной, сообщает телеграм-канал РУСТАТ. Всего их у сине-бело-голубых 37. Напомним, в 3-м туре «Зенит» играл с ЦСКА.

Матч прошёл в минувшее воскресенье, 3 августа, на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков из Азова.

После стартовых трёх туров в чемпионате России лидирует «Локомотив», набравший девять очков. «Зенит» занимает седьмое место (пять очков) в турнирной таблице. «Краснодар» — пятый (шесть очков). В 4-м туре РПЛ сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом».