Экс-игрок «Арсенала» Парти прибыл в суд для участия в слушаниях по делу об изнасилованиях

Бывший полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти прибыл в Вестминстерский магистратский суд для участия в слушаниях по делу об изнасилованиях, сообщает британское онлайн-издание Daily Mail.

Ранее Королевская прокурорская служба (CPS) предъявила Парти обвинения в пяти эпизодах изнасилования. Указанные обвинения касаются трёх разных женщин, которые заявляли о произошедшем в период с 2021 по 2022 год.

По данным источника, экс-игрок «канониров», как и прежде, отрицает все выдвинутые против него обвинения. Как сообщал адвокат Парти, Томас сотрудничал с полицией на протяжении всего трёхлетнего расследования дела.