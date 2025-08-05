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АЕК объявил о переходе Луки Йовича из «Милана»

АЕК объявил о переходе Луки Йовича из «Милана»
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Сербский нападающий Лука Йович официально стал футболистом греческого АЕКа, который возглавляет бывший главный тренер ЦСКА Марко Николич. Серб перешёл в стан команды из Афин из «Милана».

Фото: ФК АЕК

«Лука, добро пожаловать в семью АЕК! Желаем тебе здоровья и успехов в нашей команде!» — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

Йович выступал за «россонери» с 2023 года, всего он провёл за клуб 47 матчей и забил 13 голов. В минувшем сезоне форвард принял участие в 17 играх Серии А и Кубка Италии. В них нападающий отметился четырьмя забитыми мячами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 4,5 млн. Ранее Йович также выступал за «Црвену Звезду», «Бенфику», «Реал», «Айнтрахт» и «Фиорентину».

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