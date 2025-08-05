В «Акроне» рассказали, сколько было продано игровых футболок с фамилией Дзюбы

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев рассказал о продаже футболок клуба с фамилией 36-летнего нападающего Артёма Дзюбы.

«Порядка 80% игровых маек, которые дистрибьютируются, продаются с фамилией Дзюбы. Он лидирует с отрывом. С момента перехода более тысячи игровых футболок было продано с фамилией Дзюбы. Для клуба это неплохая коммерческая составляющая, понятно, что она не перекрывает расходы на содержание футбольного клуба, но тем не менее мы из года в год растём, билетная выручка, продажа атрибутики растут, что не может не радовать. Когда Дзюба побил рекорд, то специальные майки разошлись очень быстро, сейчас до сих пор есть внутренние запросы, мы их допечатываем ещё», — приводит слова Клюшева ТАСС.

Дзюба выступает за «Акрон» с 2024 года. Контрактное соглашение футболиста с клубом рассчитано до 2026 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трёх матчах в РПЛ, в которых записал в свой актив два гола и одну результативную передачу.