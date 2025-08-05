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Защитник «Ювентуса» Бремер рассказал о своём восстановлении от разрыва связок колена

Защитник «Ювентуса» Бремер рассказал о своём восстановлении от разрыва связок колена
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Бразильский защитник «Ювентуса» Бремер рассказал, какой момент был самым трудным за 10 месяцев без футбола, а также поделился эмоциями от возвращения на поле. Напомним, футболист порвал передние крестообразные связки в начале прошлого сезона.

— Худшее было в начале, когда хирург сказал, что мне придётся провести на костылях девять месяцев, а не шесть или семь, как обычно бывает при разрыве передней крестообразной связки. К сожалению, мой разрыв был не совсем обычным, но теперь я в порядке и с нетерпением жду того, как вернусь к своей обычной форме.

— Какие ощущения от возвращения в общую группу?
— Это было чудесное чувство после стольких месяцев работы и самопожертвования. Конечно, мне всё ещё чего-то не хватает в физическом плане, но я на правильном пути. Я немного боялся первых единоборств, но, думаю, это нормально, потом всё пошло само собой: когда не думаешь об этом, всё становится лучше.

— Будет ли новый Бремер сильнее того, кто был до операции?
— Да, потому что, когда ты отсутствуешь так много месяцев, начинаешь смотреть на вещи по-другому, не только как игрок. Новый Бремер будет более агрессивным и всегда будет выкладываться на поле на все 100%», — приводит слова Бремера La Gazzetta dello Sport.

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