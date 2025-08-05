Тюкавин раскрыл, в какой топ-чемпионат Европы мечтает уехать

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин ответил на вопрос об интересе к своей кандидатуре со стороны европейских клубов. Также футболист признался, что мечтает играть в чемпионате Испании.

— Новости об интересе «ПСЖ», «Милана» и других клубов, наверное, уже надоели?

— Да. Надоели. (Смеётся.)

— Писали о «Порту». Было ли что-то близкое?

— Понятно, во что-то попадали. Но не во все команды.

— Твоя мечта?

— Испания. Если получится, Испания мне ближе. Нравится сама страна, климат, чемпионат. С детства болею за «Реал». Надо стремиться, тренироваться, расти. Самое главное для меня сейчас — восстановиться, войти в игру. А затем — постараться исполнить мечту всех динамовцев, — цитирует Тюкавина «Спорт-экспресс».