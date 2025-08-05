Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Амкал — Квант. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Газзаев обозначил, в каком случае «Локомотив» будет претендовать на призовые места в РПЛ

Газзаев обозначил, в каком случае «Локомотив» будет претендовать на призовые места в РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев рассказал, в каком случае, по его мнению, московский «Локомотив» сможет претендовать на призовые места по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ. После стартовых трёх туров железнодорожники лидируют в чемпионате России, набрав девять очков.

«По первым трём матчам «Локомотива» в чемпионате, мне кажется, есть ещё вопросы, которые надо доработать. Вместе с этим есть стабильность состава, что очень важно. Которая даёт стабильность результатов, это очевидно. Если «Локомотив» весь сезон проведёт на таком же уровне, как и в первых трёх турах, то команда будет бороться за призовые места», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 9 августа.

Материалы по теме
Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотива» с «Пари НН»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android