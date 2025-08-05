Газзаев обозначил, в каком случае «Локомотив» будет претендовать на призовые места в РПЛ

Бывший тренер ряда российских клубов Валерий Газзаев рассказал, в каком случае, по его мнению, московский «Локомотив» сможет претендовать на призовые места по итогам нынешнего сезона Мир РПЛ. После стартовых трёх туров железнодорожники лидируют в чемпионате России, набрав девять очков.

«По первым трём матчам «Локомотива» в чемпионате, мне кажется, есть ещё вопросы, которые надо доработать. Вместе с этим есть стабильность состава, что очень важно. Которая даёт стабильность результатов, это очевидно. Если «Локомотив» весь сезон проведёт на таком же уровне, как и в первых трёх турах, то команда будет бороться за призовые места», — приводит слова Газзаева «Московский комсомолец».

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» сыграет со «Спартаком» на домашней арене. Игра состоится 9 августа.