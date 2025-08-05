Матч сборных России и Иордании пойдёт в рейтинг ФИФА

Товарищеский матч сборных России и Иордании пойдет в рейтинг Международной федерации футбола (ФИФА). Ранее пресс-служба российской национальной команды объявила, что подопечные Валерия Карпина сыграют с иорданцами в России в сентябре этого года.

«Матч между сборными России и Иордании пойдёт в рейтинг ФИФА», — приводит слова неназванного представителя службы коммуникаций РФС ТАСС.

Напомним, в июне россияне играли со сборной Беларуси (4:1) и Нигерией (1:1). С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине.